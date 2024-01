Amanda Meirelles fala sobre Davi do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Amanda Meirelles fala sobre Davi do BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 20:34 | Atualizado 30/01/2024 20:40

Rio - Amanda Meirelles, campeã do "BBB 23", gravou um vídeo contando o que achou do relato de Davi na segunda-feira (29) quando citou a médica em uma conversa com Wanessa Camargo.

fotogaleria

Antes de ganhar uma bolsa de estudo que pretende usar para estudar Medicina, o baiano falou que se inspirou na médica para se inscrever no reality show, por ela ser médica e ter pago a faculdade à vista após ter sido campeã, já que ela tinha financiado o curso antes de se formar.

"Ontem eu fiquei muito emocionada com o que assisti no BBB. O Davi dizendo que além de ter se inspirado em mim para entrar no programa, ele viu no meu sonho a possibilidade de batalhar pelo tão sonhado caminho dos estudos. O fato de eu servir de motivação para ele, assim como tantas pessoas foram pra mim, me deixa muito feliz", iniciou ela nesta terça=feira (30).

Amanda falou que independente de jogo, essa história lhe faz pensar que tudo faz parte de uma engrenagem motivadora.

"Hoje tem o Davi, que assim como eu te motivei, você me motiva e motiva milhares de sonhadores. Ontem ao vê-lo ganhar a bolsa, foi inexplicável, só quem trilhou o caminho da educação sabe o valor de cada vitória. Educação transforma vidas, fui a primeira pessoa da minha família a ter um diploma", completou.