Zezé Di Camargo - Reprodução / Instagram

Zezé Di CamargoReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2024 12:50 | Atualizado 30/01/2024 12:51

fotogaleria Rio - Zezé Di Camargo, de 61 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para rebater um comentário ofensivo feito por um seguidor, logo após ter saído em defesa de sua primogênita, Wanessa, que segue confinada no "BBB 24". O cantor sertanejo não teve papas na língua ao ser chamado de "velho da lancha" e acusou o internauta de ter inveja de seu prestígio.

"Eu sou o velho da lancha e você é o novinho. Vamos juntos numa balada e ver quem a galera vai querer chegar perto, tirar foto e conhecer. Enfim, invejoso", disparou o artista nos comentários de seu próprio vídeo.



No registro, publicado no último sábado, o sertanejo esclareceu que continuará do lado da filha, independente de qualquer atitude tomada por ela no reality show.

"Estou aqui acompanhando essa 'coisa' da minha filha no 'Big Brother'... Sei que muitos de vocês aí não concordam com aquilo que a gente fala aqui [nas redes sociais], que a gente posta, mas queria dizer uma coisa para vocês: é minha filha e, por filho, a gente dá a vida, independente de qualquer circunstância. Só respeitem isso, tá bom?", solicitou Zezé.