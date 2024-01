Gloria Groove e Xanddy Harmonia farão show no ’BBB 24’ - Reprodução do Instagram

Publicado 30/01/2024 12:30

Rio - Vai ter muito pop e axé no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, nesta quarta-feira. É que Gloria Groove e Xanddy Harmonia são as atrações musicais confirmadas na festa do reality show. Os artistas prometem animar os brothers ao som de seus maiores sucessos.

Já na sexta, dia 2, quem comanda o agito é Thiaguinho. Com muita ousadia e alegria, o cantor inaugura o mês do carnaval no "BBB" apresentando pagodes como "Falta Você", "Poderosa" e "Energia Surreal".

Vale lembrar que vários artistas já se apresentaram nesta edição do programa: Jota Quest, Zeca Pagodinho, Pretinho da Serrinha, Soweto, Péricles, Menos é Mais, Ludmilla, Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco foram alguns deles.