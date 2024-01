Rodriguinho questiona Wanessa sobre motivo de ter chamado Davi para dinâmica que ganhava bolsa de estudos - Reprodução

Rodriguinho questiona Wanessa sobre motivo de ter chamado Davi para dinâmica que ganhava bolsa de estudosReprodução

Publicado 29/01/2024 18:50 | Atualizado 29/01/2024 18:50

Rio - Rodriguinho questionou Wanessa, nesta segunda-feira (29), sobre o motivo de ter chamado Davi para participar de uma dinâmica valendo bolsa de estudos que aconteceu no início da tarde. A cantora, que teve atritos com o brother, explicou que sua escolha não tinha a ver com jogo e que era o sonho de Davi fazer faculdade de medicina.

fotogaleria

"E essa jogada de você chamar ele? Não entendi até agora", perguntou Rodriguinho. Wanessa, então, respondeu: "A minha (jogada) foi de dar a faculdade. Real. Fora jogo". O pagodeiro questionou: "Por que você acha ele burro? Porque eu acho ele burro" e, em seguida, a cantora ressaltou: "É o sonho dele fazer faculdade de medicina. Ele falou três vezes. Aí na hora que eu fui ali, não tinha ninguém que eu lembrava que tinha falado que o sonho era fazer faculdade. Foi fora jogo, esquece jogo", disse.

Confira:

Rodriguinho: “E essa jogada? Eu não entendi até agora!”

Wanessa: “A minha foi de dar a faculdade!”

Rodrigo: “Por quê? Acha ele burro?”

Wanessa: “É o sonho dele fazer faculdade de medicina! E ele já falou 3x. Foi fora jogo. Esquece jogo!”



Wanessa deixa claro que deu a… pic.twitter.com/XuBtR2AlWz — Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) January 29, 2024

Mais cedo, Davi revelou, durante conversa com Wanessa, o sonho de cursar faculdade de medicina e que se inspirou em Amanda Meirelles, campeã do BBB 23 para participar do programa. "Primeira vez que assisti Big Brother foi em 2023 quando Amanda foi campeã. Só assisti esse, o participante que eu mais gostava era o Ricardo Alface. Fui me inscrevi e aí consegui vir. Tem gente que já veio pra cá que já tem umas condições financeiras, já tem profissões. O que me inspirou de vir pra cá foi que a Amanda estava devendo a faculdade dela, não foi?", disse.

"A Amanda financiou 100% pelo Fies, e aí ela foi e ganhou e tipo assim, ela pagou a faculdade à vista... Ser médico pra mim é um sonho desde pequeno, mas tipo assim, é um sonho morto, era um sonho morto", contou.