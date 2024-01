Wanessa Camargo fala sobre dificuldades financeiras no ’BBB 24’ - Reprodução / TV Globo

Wanessa Camargo fala sobre dificuldades financeiras no ’BBB 24’Reprodução / TV Globo

Publicado 30/01/2024 10:20

Rio - Wanessa Camargo, de 41 anos, revelou, nesta segunda-feira, qual foi sua motivação para entrar na 24ª edição do "Big Brother Brasil". Em conversa com Yasmin Brunet, a cantora alegou que, apesar do título de "herdeira" de Zezé Di Camargo, tem enfrentado dificuldades financeiras.

fotogaleria

"Esse é um dos motivos de eu entrar aqui… Estou devendo um monte", admitiu a artista após a modelo refletir sobre como o programa pode favorecer os participantes financeiramente.

Em uma entrevista recente, Zilu Godói, mãe de Wanessa, contou que a cantora tem, realmente, enfrentado algumas dificuldades. "As pessoas pensam que a Wanessa, por ser filha de um cantor famoso e minha filha, é bem resolvida financeiramente. Ela não é", garantiu.

"Ela é uma pessoa que está trabalhando, lutando, tem dois filhos para criar, teve uma separação, está em busca, financeiramente, de se ajustar", contou a empresária ao influencer Joby Albuquerque, no YouTube.

"Em busca de, profissionalmente, se ajustar. E ela está ali para isso, para mostrar isso. As pessoas não entendem, acham que ela não precisa. Não é questão de precisar, é questão de jogar. Ela está ali para mostrar quem é a verdadeira Wanessa", pontuou Zilu.