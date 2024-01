Luigi ganha um carro no BBB 24 - Reprodução/Globo

Luigi ganha um carro no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 30/01/2024 15:31

Rio - Luigi desbloqueou um prêmio durante uma ação no BBB 24, nesta terça-feira (30) e ganhou um carro 0km. Bastante emocionado, ele chorou e revelou para quem dará esse presentão.

fotogaleria

"Pai, esse aqui é teu. Esse aqui é teu, pai", disse.

Os participantes foram até a área externa da casa que tinha um totem com uma alavanca durante a dinâmica. Sem saber do que se tratava, Luigi acionou o dispositivo e desbloqueou a ação, que emocionou os participantes com objetos pessoais de cada um dentro de um carro.

Apenas no final, o brother descobriu que o prêmio era seu, por ter apertado primeiro a alavanca.