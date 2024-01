Alane, Isabelle, Juninho e Luigi estão no paredão - Divulgação / TV Globo

Publicado 29/01/2024 07:30

Rio - Após uma noite pra lá de movimentada, mais um paredão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo. Desta vez, Alane, Isabelle, Juninho e Luigi estão na berlinda. Um dos brothres deixa a disputa pelo prêmio, que pode chegar a R$ 3 milhões, nesta terça-feira.

A formação aconteceu da seguinte maneira: Juninho, Luigi e Pitel já estavam no paredão depois de serem indicados por Marcus Vinícius, que atendeu ao Big Fone. Dona do colar do anjo, Fernanda imunizou Rodriguinho. Em seguida, o líder MC Bin Laden colocou Isabelle na berlinda. "Essa pessoa se permitiu ser manipulada e vou devolver o voto que ela deu em mim", justificou o cantor.

Davi foi o mais votado pela casa no confessionário. Juninho, Luigi e Pitel, que foram indicados pelo Big Fone, tiveram que escolher uma pessoa em consenso para completar o paredão e optaram por Alane. Com isso, Alane, Davi, Juninho, Luigi e Pitel disputaram a prova bate-volta. Davi e Pitel levaram a melhor e escaparam da berlinda.

Troca de farpas

Após se salvar do paredão, Davi trocou farpas com MC Bin Laden. "Quiseram ver minha derrota, mas não vão ver, não", disse o motorista de aplicativo. "É o jogo. Não tem que ficar de indireta para os outros, não. Seja direto", pediu o cantor. ""Não, estou falando só. Falando por falar mesmo. Posso falar, eu tenho esse direito" retrucou Davi. "Você está falando no geral, então também eu posso me posicionar. Não tem indireta aqui, não", comentou o dono do hit 'Tá Tranquilo, tá favorável'. "Tive nove votos, só estou falando isso", pontuou o motorista.