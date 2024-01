Thiaguinho evita comentar participação de Rodriguinho no BBB - Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2024 21:14

Rio - Thiaguinho se apresentou no Festival de Verão de Salvador, neste domingo (28). Momentos antes de subir no palco, o cantor foi perguntado sobre o que estava achando da participação de Rodriguinho no "BBB24". Eles são amigos há muitos anos e têm diversas composições juntas, entre elas, sucessos como "Amizade É Tudo", "Livre Pra Voar", "Palavras de Amigo" e "Fugidinha".

"Sabia que essa ia sobrar pra mim. Acho que todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Tenho minhas opiniões em relação às atitudes dos meus amigos, mas eu prefiro falar com eles pessoalmente", disse Thiaguinho.

A participação de Rodriguinho não está sendo bem avaliada por grande parte do público. O cantor já teve falas sobre o corpo das mulheres e fica sentado quando outros cantores estão se apresentando nas festas do programa, o que não é bem visto por serem da mesma profissão e os telespectadores entendem como falta de respeito com o trabalho alheio.