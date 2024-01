Wanessa não sabe se terá filho com Dado: 'Com 40 é outra coisa' - Reprodução/Globo

Wanessa não sabe se terá filho com Dado: 'Com 40 é outra coisa'Reprodução/Globo

Publicado 28/01/2024 17:32 | Atualizado 28/01/2024 17:33

Rio - Durante uma conversa com Bin Laden, Marcus Vinícius e Deniziane, na tarde deste domingo (28), na academia, Wanessa Camargo abriu o jogo e demostrou estar preocupada com o paredão. "Não gosto quando tem gente muito parceira junto no Paredão. Não tenho opção", diz Wanessa. Marcus Vinicius responde: "Semana que vem eu não quero repetir meus votos dessa semana. [...] Movimentar mais esse jogo aí".

Após dizer que não tinha opção de voto, Wanessa Camargo fala sobre o Davi:



“Eu nem quero que saia, porque aí eu fico votando o tempo inteiro, mais fácil pra mim.” #BBB24 pic.twitter.com/PfQCZJwtJE — Tracklist (@tracklist) January 28, 2024

"Aí Líder, você pode ferrar minha vida. Não tenho opção de voto. Eu não tenho, não tenho... Eu tô apavorada, não tenho", diz Wanessa para MC Bin Laden.

"Sabe porque ela não tem? Por que eu sou Líder, senão, ela ia votar em mim", provoca MC Bin Laden, de brincadeira. "Eu? Tá maluco!", responde Wanessa.

A cantora recebeu a pulseira do 'tá na mira' do líder Bin Laden juntamente com Davi, Isabelle e Rodriguinho. O MC revelou que deve indicar Isabelle para o paredão que será formado neste domingo (28).