Isabelle e Davi discutem após proposta no BBB 24: 'Uma coisa muito séria'Reprodução / GloboPlay

Publicado 27/01/2024 20:40

Rio - A tarde deste sábado (27) foi agitada na casa mais vigiada do Brasil. Marcus Vinícius foi contar para Isabelle que Davi propôs a Alane que ele fossem o anjo daria a imunidade para ela, caso a sister foi o anjo, o imunizaria. Marcus diz que ficou decepcionado com Davi e explica seus motivos.

"Ele chegou na Alane, é que porque a gente vê vocês dois juntos, ele falou ‘se tu pegar o Anjo tu me dá, se eu pegar te dou", contou Marcus para Isabelle. "Ele falou isso com ela, foi?", questionou Isabelle incrédula. “Eu falei, como assim, ele não daria pra Isabelle? A gente confirma com a Alane. Eu achei bem desagradável. Não quero jogar com uma pessoa assim", respondeu o brother.

Isabelle e Marcus Vinicius foram falar com Alane sobre a tal trocar de favores. "Ele chegou para mim, falou assim: 'Acho que você está ameaçada. Se eu ganhar o Anjo, eu vou lhe dar, porque acho que você está ameaçada. E aí, se você ganhar, você me daria'", diz Alane.

Logo depois, foi a vez de Davi ser confrontado por Isabelle. O brother recorda que avisou Isabelle sobre o assunto. "Você não prestou atenção no que eu te falei na escada", diz ele. A sister avalia: "Você dar o Anjo para ela é uma coisa muito séria para mim". Davi fala que a sister não entendeu seu ponto.

"Eu sou ainda a opção de voto dele. Eu sempre soube disso. A primeira pessoa que ele deu, pensou, sou eu", aponta Isabelle, que se mostrou muito chateada com Dai.