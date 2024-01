Após Rodriguinho questionar o sucesso de MC Poze do Rodo, funkeiro rebate - Reprodução

Após Rodriguinho questionar o sucesso de MC Poze do Rodo, funkeiro rebateReprodução

Publicado 26/01/2024 20:53

Rio - Após Rodriguinho questionar o sucesso de MC Poze do Rodo, o funkeiro utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (26), para rebater o participante do BBB 24. Em seu story do Instagram, Poze afirmou que o brother estaria tirando a oportunidade dele pisar dentro do reality.

fotogaleria

"Eu tenho que me deparar com esse cara aí, mano. Todo mundo agoniado esperando minha resposta. Minha resposta é essa daqui mesmo, ele é um fanfarrão, velho gagá (...) Podendo viver sua vida, sua carreira, tudo que tu fez aí, está estragando tua história falando mal de todos nós, falando mal do outro artista, falando mal do próximo, tirando até a chance de um de nós pisarmos lá dentro. Está tirando a força de nós pisarmos lá dentro", começou.

"Nós 'é' favela, pô. Tu é otári* fanfarrão. Quer falar que não conhece minha música? Claro que tem gente que não conhece minha música, isso eu entendo, também não vou querer ser o brabo não. Claro que tem gente que não conhece a minha música, agora tu conhece, tu escuta. Fica nessa não, pô! Podendo ficar no sapatinho... E agora, no próximo paredão malvadão, #ForaRodriguinho", finalizou.

Confira o momento em que Rodriguinho falou de MC Poze do Rodo: