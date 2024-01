Wanessa Camargo - Reprodução/Globo

Wanessa CamargoReprodução/Globo

Publicado 27/01/2024 12:30

Rio - A equipe de Wanessa Camargo negou que a cantora esteja cometendo atos de racismo contra Davi Brito, também participante do "BBB 24".

Em nota publicada no perfil da filha de Zezé Di Camargo, nas redes sociais, a assessoria de imprensa da famosa afirma que as desavenças dela com o motorista de aplicativo se devem apenas pela convivência.

"Por que as questões de convivência de dentro do jogo têm sido levadas para outros lugares aqui fora? O 'Big Brother' é um jogo que tira os participantes da zona de conforto, onde todos buscam razões para votar uns nos outros. Cada um sabe dos seus gatilhos e todas as dores são válidas, tanto as do Davi quanto as da Wanessa. Não é fácil ser colocado em um holofote e ter seus erros apontados, porém isso não pode ser justificativa para deslegitimar ou distorcer as motivações da Wanessa", escreveu a equipe da famosa.

"Comportamentos do Davi dentro da casa foram apontados também por outros participantes em tons de ataque contra ele. Wanessa foi uma das únicas a tentar compreender a história do Davi. Precisamos nos atentar para a facilidade com que o desconforto de uma mulher é diminuído sem considerar o contexto de vida dela e do que ela tem acesso dentro da casa. O privilégio de ver o jogo todo é do público e não dos participantes. Não tornemos vilã quem apenas está pontuando percepções individuais e coletivas", concluiu com um pedido.