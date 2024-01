Yasmin Brunet e Luiza Brunet - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet e Luiza BrunetReprodução/Instagram

26/01/2024

Rio- Luiza Brunet se manifestou, nesta sexta-feira (26), sobre as recentes polêmicas envolvendo a filha, Yasmin Brunet, que tem sido criticada e apontada de ter um comportamento racista com Davi no "BBB 24".

"'O repúdio ao racismo sempre fez parte da minha trajetória profissional e pessoal. Com a criação da minha filha isso não foi diferente", iniciou ela. "'O repúdio ao racismo sempre fez parte da minha trajetória profissional e pessoal. Com a criação da minha filha isso não foi diferente", iniciou ela.

"Um exercício que não se resume apenas a repreender a injúria racial, mas também de conscientização através da escuta. Ouvir a quem sofre diariamente desse mau e lutar para extingui-lo", continuou.

Brunet ainda afirmou estar certa de que as mulheres brancas têm um papel firme para resolver essa questão.

"Afinal a reparação deve sim ser acompanhada de repreensão diária. O aprendizado contra essa grande injustiça da humanidade é permanente", concluiu.

Em conversa nesta madrugada com Wanessa, Bin Laden, Rodriguinho e outros brothers, Yasmin sugeriu tirá-lo do quarto que ela e a cantora dormem. "Dormindo com o inimigo", disse ela.