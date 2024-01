Laís Caldas e Gustavo Marsengo alfinetam Fred Nicácio - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2024 12:09 | Atualizado 26/01/2024 12:13

Rio - Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo causaram polêmica após criticar as atitudes de Fred Nicácio, na noite desta quinta-feira. O casal acusou o médico de utilizar pautas raciais para se autopromover na web e o definiu como uma pessoa "cansativa".

"Ele é meio cansativo. Eu tenho medo de jogar um par ou ímpar com ele, ganhar, e ele me chamar de racista", revelou Gustavo, irônico, durante o programa "Selfie Service", apresentado por Lucas Selfie no YouTube. Laís, por sua vez, concordou com o noivo e aproveitou para alfinetar o ex-participante do "BBB 23". "Qualquer coisa ele enfia pauta racial. E é casado com um branco", pontuou a influencer.

Depois de ter participado do reality show, Fred Nicácio permanece informado sobre tudo o que acontece na atração. Recentemente, o médico usou as redes sociais para detonar Vanessa Lopes, que havia feito alguns comentários sobre três colegas de confinamento. "O dançarino profissional preto [Luigi] não tá do meu lado, nem o deficiente [Vinicius], nem o funkeiro [Bin]", disse a tiktoker, que acabou desistindo do programa.



"São tantas camadas nesse pequeno recorte de vídeo que daria para fazer um fio sobre isso. Mas eu vou destacar só o racismo, o capacitismo e o classismo dessa vez. Vocês conseguem imaginar uma mulher preta com esse comportamento? Qual a leitura que o Twitter/X estaria fazendo?", apontou o médico, que chegou a brigar com um youtuber para defender o brother Davi de acusações de homofobia.