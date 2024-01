Pitel do "BBB 24" - Reprodução/Globo

Pitel do "BBB 24"Reprodução/Globo

Publicado 25/01/2024 11:26

Rio - Pitel afirmou que Giovanna não tem enredo dentro do "BBB 24", durante uma conversa com Fernanda nesta quarta-feira (24).

Para a assistente social, a adversária pode chegar longe no reality show, pelo simples fato de ter quebrado o pé e precisar usar uma bota ortopédica por cinco semanas

"Geral fica com peninha de colocar ela [no Paredão] por causa do pé. O enredo dela vai ser só o pé? Giovanna do pezinho... E assim chega mais longe que a gente [no programa]", disse ela.

Na sequência, garantiu que a lesão favoreceu Giovanna no jogo e afirmou que ela não faz nada dentro da casa.

"Quando ela quebrou o pé ganhou um mês de programa. Ela está meio que se escondendo atrás do pé", concluiu.