Alane já participou de clipe de Manu GavassiReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 24/01/2024 16:15

Rio - Alane revelou uma curiosidade sobre a carreira de bailarina durante uma conversa com Marcus Vinicius, Wanessa, Deniziane, Leidy Elin e Beatriz na área externa da casa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada desta quarta-feira. A sister contou que participou do clipe "Sexo, poder e arte", de Manu Gavassi, lançado em dezembro do ano passado. Vale lembrar que a cantora integrou o camarote da 20ª edição do reality e ficou em terceiro lugar.

"Eu fiz o clipe da Manu Gavassi antes de entrar aqui. É muito legal, eu dancei como bailarina", explicou Alane. "Eu ficava: Meu Deus, acho que vou entrar no BBB e eu estou no clipe da Manu Gavassi. Eu queria chegar para ela e falar assim: me dá uma dica! Aí eu entrei e já tinha lançado o clipe", completou.



No X, antigo Twitter, Manu reagiu à declaração. "Bem que eu percebi que ela tava com uma cara de quem ia entrar no 'BBB'", brincou.