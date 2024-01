Jota Quest se apresenta no ’BBB 24’ - Divulgação

Publicado 24/01/2024 09:51

Rio - Comemorando 25 anos de carreira, o Jota Quest é a atração da festa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, desta quarta-feira. A banda leva ao palco um repertório repleto de sucessos de todas as fases da trajetória do grupo, incluindo "Amor Maior", "Na Moral", "Blecaute" e "Numa boa", e promete animar os participantes do programa.

Zeca Pagodinho também vai marcar presença na casa mais vigiada do Brasil. O sambista antecipa as comemorações de aniversário de 40 anos de carreira e se apresenta no reality neste sábado. O show contará com a participação de Pretinho da Serrinha.

Vários artistas já empolgaram os brothers nesta edição: Soweto, Péricles, Menos é Mais, Ludmilla, Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco e mais.