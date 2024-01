Boninho nega suposta bronca em Rodriguinho - Reprodução

Boninho nega suposta bronca em RodriguinhoReprodução

Publicado 23/01/2024 19:25 | Atualizado 23/01/2024 19:37

Rio - Boninho utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (23), para negar uma bronca que a equipe do BBB 24 teria dado em Rodriguinho. Em um video compartilhado em seu Instagram, o diretor ainda aproveitou para ressaltar que gostam do participante e não estão incomodados com as atitudes do brother.

fotogaleria

"Só para desmentir uma coisa. Acho que tem uma confusão aí. Nós adoramos o Rodriguinho, quer dizer, o público nem tanto (risos), mas a gente está adorando. Então, não teve nenhuma chamada, não teria isso porque isso teria vazado no ar porque vocês ouvem, hoje em dia é liberado praticamente 100% do que a gente fala. Então, nem eu, nem o Dourado, nem a produção, nem ninguém chamou a atenção do Rodriguinho. Ele fala o que quiser lá dentro, está mega liberado, como todo mundo fala o que quiser lá dentro. ", disse em um trecho do vídeo.

Na legenda da publicação, Boninho ressaltou: "Dia de paredão com cinco se revezando na lanterna, nunca teve tanta virada. Ah! E sobre o Rodriguinho, ninguém chamou a atenção dele, nem estamos incomodados com ele. Ele faz o jogo que quiser, o time BBB assiste como todo mundo, mas quando chegar a hora de decidir se ele fica ou sai, ai é você. Pode usar o voto único ou o voto da torcida, pra defender ou eliminar. Segue o jogo!! Bora decidir primeiro esse paredão e deixar o líder da semana fazer seu reinado!", escreveu.

Confira: