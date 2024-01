MC Bin Laden do "BBB 24" - Reprodução/Globo

MC Bin Laden do "BBB 24"Reprodução/Globo

Publicado 23/01/2024 18:38

Rio - MC Bin Laden anunciou que trocará de quarto no "BBB 24", por uma estratégia de jogo. A declaração foi feita nesta segunda-feira (22), em conversa com Lucas Henrique.

A possibilidade ocorre também porque Rodriguinho quer deixar o quarto Fada e se mudar para o quarto Gnomo, onde o funkeiro tem dormido.

Com a mudança para o quarto Fada, MC Bin Laden poderá ouvir as conversas de um outro núcleo e criar novas alianças dentro do programa.

"Tava falando para o Alegrete [Matteus] que o Rodriguinho falou que quando sair da liderança não ia se sentir muito confortável de dormir aqui e preferia o Quarto Floresta [se referindo ao Quarto Gnomo]. Só que lá não tem cama suficiente e aí eu durmo no chão. Só que eu falei que dá para o Vini e Luigi se revezarem, chão e cama, e eu viria para cá", disse ele.