Davi conversa com Lucas Henrique - Reprodução/Globo

Davi conversa com Lucas HenriqueReprodução/Globo

Publicado 23/01/2024 12:16

Rio - Lucas Henrique conversou com Davi na área externa do "BBB 24", após a dinâmica do Sincerão. Na ocasião, o brother aconselhou o motorista de aplicativo sobre um termo que foi usado por ele