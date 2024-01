Marcos Vinicius - Reprodução

Marcos ViniciusReprodução

Publicado 23/01/2024 07:30 | Atualizado 23/01/2024 07:35

Rio - A dinâmica do Sincerão foi marcada por muitas tretas nesta segunda-feira. Desta vez, o líder, Rodriguinho, e os emparedados da semana, Alane, Vinicius, Marcus Vinicius, Luigi e Giovanna Pitel foram para o gramado e tiveram que classificar os demais brothers em categorias como "Quem é o mais inútil da casa?" e "Quem deveria estar no paredão no meu lugar?".

fotogaleria

Depois da dinâmica, Marcus Vinicius confrontou Vinicius e criticou o "deboche" do paratleta por estar sempre no VIP. "Você nunca debochou de ninguém? Você falou para todo mundo 'eu sou amigo das pessoas certas, por isso que nunca vou para a Xepa e, quando for Líder, não estou nem aí para quem está na Xepa'. Então, fala a verdade aqui na frente", disparou o comissário de voo.

"Vinicius, você não debochou?", continuou perguntando Marcos Vinicius. "Debochar o quê? Falar que está ganhando? Isso é debochar?", respondeu o paratleta. "Você acabou de falar isso. Você falou de uma forma bonitinha aqui. Lá na mesa você debochou de todo mundo. Tu acha que tem uma história comigo que nunca existiu. Eu sempre falei que te admirava e continuo te admirando pela pessoa que você é lá fora", disse o comissário de voo.

"Você criou uma rivalidade entre nós dois que não existe aqui dentro. Você só parou de votar em mim e no Michel com medo de soar homofobia, porque todo mundo aqui sabe. Eu sei que você é um cara homofóbico", disparou Marcos Vinicius.

Os internautas gostaram do chega pra lá que Marcos Vinicius deu em Vinicius e disseram que o comissário de voo finalmente acordou para o jogo.