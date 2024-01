Rodriguinho fala sobre seu comportamento nas festas do ?BBB 24? - TV Globo

Publicado 22/01/2024 18:31 | Atualizado 22/01/2024 18:38

Rio - Rodriguinho falou nesta segunda-feira (22), durante conversa com Giovanna Pitel e Fernanda no Quarto do Líder, sobre seu comportamento durante as atrações das festas do "Big Brother Brasil 24". O cantor explicou o seu 'desânimo' com alguns shows no programa, postura que viralizou nas redes sociais após internautas criticarem.

O pagodeiro falou sobre sua rotina quando chega nas festas. "Eu vejo aquela correria, vou andando até o rechaud, vejo o que tem. Espero um pouco, começa o show, curto um pouquinho, pego um 'papá' e como", disse.



"Quando é um amigo meu que eu gosto, ainda vou ali prestigiar", afirmou Rodriguinho.



"Você não tinha que fazer isso porque, se fosse você lá e tivesse todo mundo sentado, você não ia gostar. Tome jeito na sua vida", rebateu Pitel. "Tô nem aí. O dinheiro está no meu bolso. O dia que eu estiver cantando aqui, o dinheiro vai estar no meu bolso", falou o cantor.