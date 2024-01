Alane do "BBB 24" - Reprodução/Globo

Publicado 22/01/2024 18:19

Rio - Alane disse nesta segunda-feira (22) que irá colocar Rodriguinho no Monstro, caso ganhe a Prova do Anjo no "BBB 24" e não seja eliminada nesta terça-feira (23).