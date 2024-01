Rodriguinho - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 21/01/2024 22:29 | Atualizado 21/01/2024 22:32

Rio - Rodriguinho afirmou que apertaria o botão da desistência do 'BBB 24' caso receba o castigo do Monstro. O assunto surgiu em conversa com MC Bin Laden, Yasmin e Pitel.