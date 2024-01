Tati Quebra Barraco critica atitude Rodriguinho durante seu show no 'BBB 24' - Reprodução / Instagram

Tati Quebra Barraco critica atitude Rodriguinho durante seu show no 'BBB 24'Reprodução / Instagram

Publicado 21/01/2024 16:06

Rio - Tati Quebra Barraco, de 44 anos, se manifestou neste domingo (21), através das redes sociais, após a atitude de Rodriguinho durante seu show no "Big Brother Brasil 24". O cantor vem sendo criticado na web por ficar sentado e não curtir os shows no reality. A funkeira publicou um vídeo antigo onde o cantor se apresentou em um aniversário dela.

"Gente! O boato nas redes que Rodriguinho tem o gosto musical apurado. É real, cansou de curtir show da Tati Quebra Barraco e vice e versa. Cantou no meu aniversário e afins. Será que anos depois se muda a personalidade?", escreveu em seu Instagram.Nos comentários do post da funkeira, seguidores deram suas opiniões. "O curioso caso do cara que foi ídolo e foi pro BBB se cancelar!", disse um internauta. "As atitudes dele explica muito sobre a fase atual da carreira dele. Falta humildade e muita", falou outro. "Do fundo baú provando a hipocrisia", comentou outra.Mais cedo, a mulher de Rodriguinho, Bruna Amaral, desabafou nas redes sociais sobre as mensagens que tem recebido criticando a atitude do brother.