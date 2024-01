Davi alerta Yasmin sobre jogo no BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 21/01/2024 10:03 | Atualizado 21/01/2024 10:05

Rio - Davi aconselhou Yasmin Brunet a abrir os olhos em relação a alguns participantes do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada deste domingo. O motorista disse para a modelo que ela tem o coração bom, mas está indo para o lado errado do jogo.

"Você é uma pessoa muito coração, só que estou vendo que está indo pelo caminho errado, está se juntando com pessoas que estão jogando errado. Quem avisa amigo é", afirmou Davi. "Sei que você não tem nada contra mim, sei que você está com os gnomos, Rodriguinho, os meninos... Não tenho nada contra eles também, mas relação a jogo, eles jogam sujo", completou.

"Mas o que quer dizer esse jogo sujo que eles estão fazendo? Porque eu não faço parte do grupo. Ando com eles por proximidade por causa do Rodriguinho", disse Yasmin. "Não vou te falar o que é, não vou afirmar porque não sei como é o jogo deles. Mas que tá sendo sujo, tá. E quem anda com porcos, farelo come. Quando tem um grupo que planeja o mal para uma pessoa que não está fazendo nada, ele mesmo se destrói aos poucos. Sai um hoje, amanhã...", opinou Davi.

A modelo aproveitou a oportunidade para perguntar se o brother tinha dito que queria colocar os Camarotes no Paredão. "Além de eu não estar no grupo deles, uma pessoa da casa disse que você queria colocar os camarotes no paredão.Porque você achava que os Camarotes não mereciam ganhar. E você queria testar. Não lembro quem me falou, porque foi mais de uma pessoa que falou, que você queria pedir para o puxadinho todo botar um Camarote no Paredão para testar, pra ver se saía", comentou a modelo. Davi negou. "Quem te falou isso para você está mentindo". Ele ainda diz que não tem "a intenção de colocar Wanessa, Rodriguinho e nenhum Camarote no paredão".

O motorista também disse que sabe que a sister votou nele. "Ontem eu tive certeza de que você votou em mim. Estou sendo bem aberto e sincero com você, não gosto de mentira. Você é uma pessoa que tem um coração. Cuidado, Yasmin, cuidado para você não se perder no meio de um grupo de pessoas que já estão perdidas. Estou abrindo seu olho como amigo", pontuou o brother. "No dia que eu tiver interesse de colocar você ou qualquer um aqui no Paredão, você vai sentir...Não guardo mágoa, não sou mentiroso. Abra seu olho. Você é uma mulher famosa, tem uma carreira lá fora", acrescentou.

'Meu medo é ele estar certo'



Após a conversa com Davi, Yasmin desabafou com Wanessa. "Ficar no quarto com uma pessoa que você não bate é muito ruim. Ficar no quarto com uma pessoa que você está votando é horrível. Eu estou votando no cara e dormindo do lado dele. Ele queria conversar comigo para me dar um toque de amigo, e meu medo é ele estar certo, Wanessa", afirmou. Em outro momento, a modelo comentou: "Se o Nizam sair, não quero mais contato com essa galera, porque quer dizer que ele está certo". "Mas eu acho que o Nizam pode sair muito", opinou Wanessa. "Então, eu acho que a gente não deve mais andar com esses caras", destaca a loira.

Depois de conversar com Davi. Yasmin está falando com Vanessa sobre os meninos (Rodriguinho, e nizam) e disse que se Nizam sair é porque elas precisam parar de andar com eles pic.twitter.com/v8IhatFtXq — lorenzo (@grunetto) January 21, 2024