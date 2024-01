Leandro Hassum critica Rodriguinho - Reprodução de vídeo

Publicado 20/01/2024 13:22 | Atualizado 20/01/2024 13:25

Rio - Leandro Hassum, de 50 anos, detonou a postura de Rodriguinho durante os shows realizados no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Convidado do Mesacast BBB, do Globoplay, desta sexta-feira, o humorista afirmou que agarrou 'bode' do ex-vocalista de Os Travessos e criticou o fato dele sequer levantar para prestigiar as atrações que vão ao reality show.

"Vou dar meu parecer em relação ao Rodriguinho. Como artista, ele devia pelo menos respeitar os artistas que estão chegando lá para se apresentar e não ficar sentado com aquela cara de bunda e não levantar, esperar o artista ir embora para se levantar depois de participar da festa. Isso é um desrespeito. Enquanto artista, você pode não admirar, você pode não gostar da música e tudo mais, mas se tem uma pessoa se apresentando, você não gostaria que fosse assim com você se você estivesse no palco e um colega de sua profissão tivesse de costas. Então acho desrespeitoso, para mim isso é um bode que eu agarrei dele por essa falta de coleguismo", afirmou Leandro.

"Sentado, de perna cruzada. Pô, o Léo Santana lá cantando. Você pode não ser fã, não conhecer todas as músicas, mas é um artista", completou o humorista, que elogiou a postura de Beatriz, que tem se divertido em todas as festas.