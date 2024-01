Fred Nicácio divide opiniões da web com reflexão sobre saída de Vanessa Lopes do 'BBB 24' - Reprodução/Twitter

Fred Nicácio divide opiniões da web com reflexão sobre saída de Vanessa Lopes do 'BBB 24'Reprodução/Twitter

Publicado 19/01/2024 19:11 | Atualizado 19/01/2024 19:12

Rio - Com a saída repentina da influenciadora Vanessa Lopes do 'Big Brother Brasil', o ex-BBB Fred Nicácio, de 36 anos, decidiu usar suas redes para promover uma reflexão sobre o ocorrido. Nesta sexta-feira (19), o médico dividiu opiniões ao questionar se a ex-sister realmente estaria recebendo tanta atenção se fosse uma mulher negra.

fotogaleria

"Apertou o botão. Aguardo cenas do próximos episódios, mas já posso prever a chuva de comoção. E ainda vai ter gente que vai dizer que isso não tem recorte racial. Será que se fosse uma mulher preta em surto, a comoção seria tamanha? Já vimos isso antes, e não, não foi assim", afirmou o influenciador em seu perfil do X, o antigo Twitter. No post, ele ainda adicionou uma montagem cômica onde aparece sentado e pleno enquanto uma casa pega fogo no plano de fundo.



Internautas também não perderam a chance de dar sua opinião sobre a polêmica nos comentários da postagem: "Com o Lucas Penteado era abstinência, agora a Vanessa Lopes é a coitada que precisa de ajuda... Até a Karol é cancelada até hoje... Se ela fosse uma mulher preta estaria canceladíssima aqui fora", concordou uma pessoa. "Algo que já vimos antes é você com lindos discursos, mas NUNCA tendo empatia por alguém. O Lucas penteado desistiu e ganhou milhões de seguidores, até Vakinha pra ganhar apartamento teve. Nem tudo é sobre pauta racial, mas sim sobre se colocar no lugar do outro", argumentou outra. "A comoção no meu perfil por causa dessa guria tá me dando vontade de vomitar. Ela saiu com falas super problemáticas (projeto social para o Vinícius) e tá todo mundo caladinho", reclamou uma terceira.

Apertou o botão.

Aguardo cenas do próximos episódios. Mas já posso prever a chuva de comoção.

E ainda vai ter gnt que diz que isso não tem recorte racial. Será que se fosse uma mulher preta em surto a comoção seria tamanha? Já vimos isso antes, e não, não foi assim. #bbb24 pic.twitter.com/MO8WoxMNnY — Fred Nicácio (@NicacioFred) January 19, 2024