NizamReprodução/Globo

Publicado 19/01/2024 15:03

Rio - Nizam conversou com Wanessa e Yasmin na área externa da casa, nesta sexta-feira (19). Na ocasião, ele fez um desabafo e disse que as sisters não estiveram ao lado dele quando precisou.

Wanessa, por sua vez, pediu para que o executivo de contas sinalize quando quiser conversar sobre seus sentimentos.

"Posso falar uma coisa que me incomodou? Eu não senti ninguém do meu lado quando eu me senti oprimido. Absolutamente ninguém. Eu fiquei horas aqui chorando sozinho e eu não recebi apoio de ninguém", falou ele.

"Eu não recebi um abraço, nada. Então é muito fácil vocês acolherem uma pessoa que parece ser frágil e deixar uma pessoa que parece ser forte de lado", continuou. "Eu não vi você chorando. Sinaliza para a gente, não tenha medo de sinalizar. Chama para conversar, chama para falar", indicou Wanessa.