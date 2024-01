Fernanda do "BBB 24" - Reprodução/Globo

Publicado 19/01/2024 11:38

Rio - Fernanda conversou com Pitel no quarto Gnomo, sobre o jogo e as possibilidades para o Paredão desta sexta-feira (19).

Ambas comentaram o desentendimento entre Nizam e MC Bin Laden e ficaram do lado do executivo de contas. A confeiteira até mesmo chamou o funkeiro de "fofoqueiro".

"Eu acho que ele não votaria na Vanessa, mesmo a Vanessa tendo rompido com ele", começou Fernanda. "Porque foi ela que rompeu com ele, não foi ele que rompeu com ela. Ele sentiu muito isso, porque ele tentou proteger ela, né? E a rebordosa veio forte", acrescentou Pitel.

"Não, mas amiga, é um fofoqueiro. Você viu? Ele foi contar para Deniziane", opina Fernanda. "A gente vê como fofoca, mas ele vê como alerta", rebateu Pitel.

"Ele contou para a melhor amiga da garota pra bater no ouvido dela de propósito para f**** o Nizam, o que você não entendeu nisso?", finalizou Fernanda.