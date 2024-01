Yasmin Brunet e Wanessa Camargo se desentendem com Bin Laden - Reprodução

Yasmin Brunet e Wanessa Camargo se desentendem com Bin LadenReprodução

Publicado 19/01/2024 08:30 | Atualizado 19/01/2024 08:35

Rio - Uma confusão se formou entre MC Bin Laden, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet na madrugada desta sexta-feira. O funkeiro se aproximou das amigas para perguntar se elas estavam chateadas com ele e as duas fugiram do assunto. Bin Laden, então, fez um gesto obsceno e mostrou o dedo do meio para Yasmin. O artista afirmou se tratar de uma brincadeira.

fotogaleria

Mais tarde, Bin Laden voltou a abordá-las e perguntar se elas estavam chateadas com algo. Yasmin e Wanessa, então, disseram que sim. As duas afirmaram que ficaram "boladas" com o funkeiro após a briga dele com Vanessa Lopes. A modelo ainda afirmou que não gostou do gesto que Bin Laden fez para ela.

"Eu te mandei tomar no c*?", perguntou Bin Laden. "Isso aqui (mostra o dedo do meio) é o que? Eu te amo, vai na paz?", rebateu Yasmin. "Você se sentiu ofendida? Desculpa", disse Bin Laden. "Não, isso aqui (volta a fazer gesto obsceno) é um ato de amor, inclusive é assim que as pessoas se cumprimentam. Porr*", disparou Yasmin.

A sister ainda pediu respeito. "Eu sou uma mulher de 35 anos, me respeita", disse a modelo. Bin Laden pediu desculpas mais uma vez.

Mais tarde, Yasmin e Wanessa conversaram com Beatriz. "Ele é o maior manipulador, está nítido nas palavras dele que ele é manipulador. Ele pega a verdade e manipula para o que quer que seja", disse Yasmin.

A briga entre eles deu o que falar nas redes sociais. "Aí, Yasmin Brunet, você mandar dedo pras pessoas tudo bem, mas quando o Bin mandou pra você aí é errado e falta de respeito, me poupe!", disparou uma internauta no Twitter.

"Vivendo pelo momento da edição mostrar o vídeo do Bin Laden mostrando dedo pra Yasmin hoje, não venham tentar pintar esse macho de bonzinho que não vai rolar", disse outra pessoa. "Wanessa e Yasmin ridículas e seletivas, só se metem em treta desnecessária, tipo isso do dedo do meio com o Bin. Mas quando precisa se posicionar, ficam quietinhas e se fazendo de sonsas. Lambendo a mentirosa da Vanessa e passando pano pras merd*s do Rodriguinho, cansei delas!"", criticou outra telespectadora.

Yasmin e Wanessa decidindo que o Bin Laden é manipulador e querendo treta com ele? Baseadas em que? Adivinha? Ideias da Vanessa Lopes que nem ELA MESMA acredita. Engraçado que Nizam e Rodriguinho passam batidos né? Sério isso? #BBB24 #redebbb pic.twitter.com/oRJ3Hjk8fQ — (@Dieralisson) January 19, 2024