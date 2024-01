Lucas Henrique e Luigi vencem a prova do anjo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/01/2024 15:24 | Atualizado 19/01/2024 15:42

Rio -Lucas Henrique e Luigi venceram a prova do anjo do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, nesta sexta-feira. Com isso, os dois estão imunes e, em consenso, poderão imunizar mais um brother da casa. Após a vitória, os brothers escolheram Leidy Elin e MC Bin Laden para o almoço do anjo.

Marcus Vinicius e Michel foram os eleitos para o Castigo do Monstro. Um deles deverá se vestir de fada e o outro de duende, além de se revezarem no gramado da casa. "Ao ouvir a música do monstro, os dois deverão ir para a floresta encantada, localizada no gramado. Assim que a música parar, apenas um dos dois poderá sair da floresta. O outro deverá permanecer lá. A floresta jamais poderá ficar vazia e sempre que a música tocar novamente os dois castigados deverão ficar juntos na floresta até que a música pare", dizia as instruções.

A prova desta sexta foi disputada em dupla. Nela, um dos jogadores apertava o cronômetro para iniciar a disputa. Conectados, quando um deles corria para frente, o outro, que estava içado, era levantado. A missão dos dois, então, era montar um quebra-cabeça em formato de hambúrguer. Lucas e Luigi terminaram a prova em menos tempo e levaram a melhor.