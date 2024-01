Rayssa Bratillieri e Vanessa Lopes - Divulgação/Rede Globo

Rayssa Bratillieri e Vanessa LopesDivulgação/Rede Globo

Publicado 19/01/2024 15:34

Rio - Rayssa Bratillieri comentou às comparações que o público tem feito entre ela e Vanessa Lopes , nesta sexta-feira (19). A atriz concordou que elas tem uma semelhança física.

fotogaleria

"Hoje eu recebi muita mensagem desses memes que estão rolando, da galera me comparando com a Vanessa Lopes. E o que eu posso dizer é: Boninho, o ponto de apoio de 'Elas por elas' é o mais próximo do 'Big Brother'. Eu trabalho de segunda a sábado. Então, assim, querendo, posso dar um pulinho ali. O figurino também está pronto, é o da Isis (personagem de Rayssa na novela das seis)", disse a atriz por meio das redes sociais.

"Eu vim pra confundir e não pra explicar", escreveu na legenda da publicação. A intérprete de Isis em "Elas por Elas" ainda atualizou a sua descrição do Instagram para a frase "Não estou no 'BBB'".