Brothers conversam sobre Vanessa Lopes no quarto do líder e são repreendidosReprodução

Publicado 19/01/2024 07:33 | Atualizado 19/01/2024 07:38

Rio - A madrugada desta sexta-feira foi marcada pela preocupação dos brothers com a saúde mental de Vanessa Lopes no "BBB 24". Deniziane conversou com Beatriz e Alane sobre o assunto. "Ela não está tendo controle. Eu tenho relevado tudo o que ela fala", disse Deniziane, chorando.

Beatriz concordou e ainda afirmou que tem tentado não interagir com Vanessa nos momentos em que a sister demonstra maior agitação. "Fico até meio assim de falar quando ela está perto de mim. Fico só ouvindo, concordando e dando o espaço dela", disse Bia.

Deniziane disse que a produção precisa tomar alguma atitude. "A gente tem que olhar para ela mesmo, a produção. Não está normal. O pior que pode acontecer com ela aqui dentro é apertar o botão", afirmou.

Mostrando-se muito preocupada, Deniziane voltou a falar sobre o assunto no quarto do líder e foi repreendida pela produção do programa. Ela conversava com Alane, Vini, Juninho e Matteus quando voltou a dizer que esperava uma atitude da produção. "Espero que a produção faça alguma coisa", disse a sister, que em seguida afirmou que a situação não está "normal".

Matteus também se mostrou preocupado e disse que os pais de Vanessa devem estar aflitos. Logo em seguida, os brothers receberam um alerta da produção. Matteus então respondeu "Tá bom, desculpa".