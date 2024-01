Jojo sugerem que pais tirem Vanessa do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 18/01/2024 18:30 | Atualizado 18/01/2024 18:33

fotogaleria

"Gente, eu tento ser imparcial, mas cadê os pais da Vanessa? Tira ela de lá, tá dando não. Ela não tá bem. Não to zoando não, tô falando serio. O emocional dela não tá legal. E a tendência é ela só se queimar aqui fora", disse.A cantora comentou sobre o comportamento da sister nos últimos dois dias, que tem falado sozinha, está com mania de perseguição e até afirmou ser a personagem Katniss Everdee da série de filmes "Jogos Vorazes".Jojo ainda falou que quando estava confinada no reality A Fazenda, da Record, pediu para sua equipe que, se fizesse alguma "besteira", solicitasse sua saída do programa."Porque é dai pra pior. Acho que nem tudo vale. É só queimação, é só tiro no pé. Igual o Rodriguinho […] Tem fãs, tem pessoas que te admiram e gostam de você, e te vê dando tiro no pé. Não vale a pena. Tirando a oportunidade de um monte de gente que poderia estar lá dentro", concluiu.