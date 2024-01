Mãe de Vanessa Lopes, Lica Lopes rebate críticas de participação da filha no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Mãe de Vanessa Lopes, Lica Lopes rebate críticas de participação da filha no BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 18/01/2024 12:52 | Atualizado 18/01/2024 13:01

Rio - Lica Lopes, mãe de Vanessa Lopes, rebateu críticas que a filha vem recebendo por conta do seu comportamento no "BBB 24" e mania de perseguição.

"Estou muito feliz, muito satisfeita com a participação de Vanessinha no programa. Para quem está preocupado com a saúde mental dela, deixa eu falar uma coisa para vocês, acho melhor vocês se preocuparem com a saúde mental de vocês, gente", disse a mãe da sister.

Lica disse que "sempre vão arrumar uma narrativa" sobre a filha e ainda afirmou que ela está em sua melhor fase. A sister ficou sozinha no Quarto Magia, na madrugada desta quinta, 18, e afirmou ser a personagem Katniss Everdee da série de filmes "Jogos Vorazes".



"Sempre vão arrumar uma narrativa para falar da Vanessa, entendeu? Antes era porque ela passava pano para macho, agora estão vendo que ela não passa. Já estão mudando para dizer que a saúde mental da menina está preocupante. Não tem nada preocupante, eu estou amando, estou achando que ela está na melhor fase."



A empresária ainda justificou as últimas atitudes estranhas da influenciadora no BBB. "Agora, estão na narrativa de que ela não está bem. Ela não está bem não, ela está ótima, está sendo 100% ela. Ela é assim aqui fora, chorar não quer dizer nada para ela.", disse.

"Ela é uma menina muito criativa, então nada mais do que ela está sendo lá. Ela está sendo criativa nas fanfics dela e muitas ela está certa", concluiu.

O comportamento de Vanessa Lopes dentro do "BBB 24" está dando o que falar nas redes sociais. A tiktoker tem conversado sozinha, além de criar várias teorias da conspiração. Recentemente, a sister passou a conversar com uma cabeça de dragão que é apenas um item decorativo da academia da casa.

Ela também chegou a espalhar que há uma conspiração contra as mulheres e que a "manutenção interna" da casa estava acontecendo por causa dela, quando na verdade a produção colocou o aviso de "manutenção interna" para que Jojo Todynho e Marcos Veras pudessem gravar no interior do local.