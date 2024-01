Yasmin Brunet revela plano para Wanessa - Reprodução de vídeo / TV Globo

Yasmin Brunet revela plano para WanessaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 18/01/2024 10:16 | Atualizado 18/01/2024 10:17

Rio - Yasmin Brunet contou para Wanessa, na madrugada desta quinta-feira, que armou um plano com Vanessa Lopes para saber se tem algum participante do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, repassando informações dentro do reality. As duas vão inventar alguma fofoca sobre elas para saber se a história vai chegar aos ouvidos de outra pessoa.

"Amanhã eu e a Vanessa vamos inventar alguma fofoca minha ou dela, vamos contar para alguma dessas pessoas... Teste, teste, para ver aonde isso vai chegar. Um teste para ver o que vão fazer com essa informação", disse Yasmin. "Eu falei para ela que eu acho muito difícil porque lá de fora estão vendo, e eles vão se queimar", completou.

Wanessa não aprovou o plano."Eu acho que é mais noia isso, gente, mas enfim...", ponderou a cantora, que ressaltou que o que MC Bin Laden contou era verdade. "Então, está estranho! Só se todos eles estiverem nisso, mas aí eu acho que eles não fariam isso com câmera, ou ela está muito doida", opinou Yasmin. "Ou ela está noiada demais", ressaltou a filha de Zezé di Camargo.

Yasmin também disse para a amiga que acredita que alguns homens da casa estão unidos em grupos para "desestabilizar" as mulheres. "Ela falou que os meninos estavam tentando colocar ela contra mim...Ela falou uma coisa que faz muito sentido, mas ao mesmo tempo eu acho muito arriscado da parte deles...Você não pode falar isso para ninguém para gente fazer esse teste amanhã e ver se de fato é", pediu a modelo.

"Eles criaram grupos separados, mas jogam juntos, contra as mulheres para desestabilizar a gente e para separar, para a gente ser alvo mais fácil e conseguir tirar a gente mais rápido", opinou a loira. Wanessa, então, perguntou: "Rodriguinho faz parte disso?". Yasmin negou: "Não, Rodriguinho não, mas ele fala, sem querer, eu acho, não na maldade".

"Eu não vejo Alegrete [Matteus] nisso, nem aqueles que estavam lá, o Marcus, Michel...", apontou a cantora, que quis saber quais brothers estariam envolvidos nisso. "O Bin, Nizam, tem meninas que fazem parte também", enumera Yasmin.