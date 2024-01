MC Bin Laden abre o coração durante conversa com Vanessa Lopes - Reprodução de vídeo/ TV Globo

MC Bin Laden abre o coração durante conversa com Vanessa LopesReprodução de vídeo/ TV Globo

Publicado 17/01/2024 14:00 | Atualizado 17/01/2024 14:06

Rio -MC Bin Laden revelou, em conversa com Vanessa Lopes, nesta quarta-feira, com quais participantes do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, se envolveria durante o reality show. O dono do hit 'Tá tranquilo, tá favorável' disse que tem uma quedinha por Giovanna e Isabelle.

fotogaleria

"Aqui tem duas pessoas que eu sei que eu me envolveria. A Cunhã (Isabelle) e a Giovanna", afirma o cantor. "Antes de eu vir pra cá, ficava com uma mina igualzinha a Giovanna", completou.

Momentos depois, o MC Bin Laden disse para Isabelle que ela era uma das pessoas com quem se envolveria no programa e que por este motivo se afastou dela. "Você é uma pessoa que toca muito, você é muito carinhosa, foi a primeira pessoa a me elogiar e sou uma pessoa muito carente, então querendo ou não, para não pensar algo... Porque você é uma pessoa que eu me envolveria aqui dentro, para não confundir, eu prefiro... cada um tem sua forma de defesa, eu sei que você não está fazendo por maldade, Sei que você elogiava porque é seu jeito, mas isso é um estímulo de defesa, para não se perder, não confundir e você não se sentir pressionada".

A manauara opinou. "Talvez seja algo que eu precise rever em mim, porque eu tenho muitos amigos fora daqui e eu sou muito carinhosa com todos e eu não tenho maldade. E eu gostei muito da sua história".