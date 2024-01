Rodriguinho conversa com Wanessa e Yasmin Brunet - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/01/2024 07:39 | Atualizado 17/01/2024 08:08

Rio - Após a eliminação de Lucas Pizane, Rodriguinho foi questionado por Wanessa e Yasmin Brunet sobre os comentários feitos por alguns brothers em relação ao corpo das mulheres da casa, durante sua liderança no "BBB 24", da TV Globo. A modelo lembrou que o cantor baiano ficou incomodado com o teor das declarações sobre as sisters em uma conversa com Nizam, Vinicius e Pizane.

"Ele tinha me falado que era alguma coisa de mulheres aqui da casa que o Nizam ficou falando. Isso que incomodou ele", apontou Yasmin. "Então, isso foi coisas do 'perninha'", respondeu o cantor. "Do Vini?", quis saber Wanessa. "Falou das meninas que ele quer pegar", explicou o ex-vocalista de Os Travessos. "Daqui da casa?", questionou a filha de Zezé di Camargo. "É, da índia...", frisou o cantor. "Aí ficaram aquelas brincadeiras, brincadeiras de homem que fazem, aquelas coisas. Que eu nem consigo falar, nem lembro também. Mas foi isso, a única coisa de mulher que foi falada foi isso. Porque só ele podia falar de mulher, né?", completou ele.



Wanessa opinou: "Eu acho que não foi isso". Yasmin reforçou: "Ele estava muito incomodado com isso". A cantora voltou a questionar Rodriguinho. "Foi alguma coisa ofensiva?", perguntou. O artista disse que sim. "Ele estava com medo de como isso teria sido visto lá fora", apontou a modelo.

A cantora, então, quis saber quais brothers fizeram os comentários. "Nizam, Vinicius... Os solteiros. Jamais eu ia falar uma coisa dessas", enumerou Rodriguinho. As duas voltaram a perguntar o que foi dito durante a conversa e ressaltaram que Pizane tinha dito que era sobre o corpo das mulheres. "Os meninos falaram, mas os meninos são solteiros. Eu não falei nada, tenho certeza", destacou o cantor. "É, se não você está frito", ressaltou Wanessa.

Rodriguinho disse que Yasmin 'já foi melhor'

"Acha a Yasmin Brunet bonita de corpo?", quis saber Nizam. "Não gosto de loira", comentou Vinicius. "Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, está mais velha, mas é bonita ainda", afirmou o pagodeiro. "Não estou falando do rosto, não", ressaltou o executivo de contas internacional. "O rosto dela é lindo", disse Rodriguinho. Nizam opinou: "Eu acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...". "O meu, se eu jogar uns negocinhos, eu também fico lindo", disse Vinicius.

"Eu acho ela super legal", despistou Nizam. O ex-vocalista de 'Os Travessos' voltou a dar sua opinião. "Você percebe, ela está mais velha. Ela largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo! Ela parou de fumar... Mas, lá fora, ela arrumadona nas baladas, negão".

/Atenta : Se acharam mesmo que a Wan não estava para o jogo, estão totalmente equivocados. Wanessa questionou sobre a situação que chegou até ela e Yasmin da conversa sobre 'corpos femininos' dita no quarto do líder, entretanto, Rodriguinho mentiu dizendo que não havia falado… pic.twitter.com/nqNARyKx5J — Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) January 17, 2024