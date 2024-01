Lucas Pizane é o terceiro eliminado do BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/01/2024 07:15

Rio - Fim de jogo para Lucas Pizane! O cantor baiano foi o terceiro eliminado do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na noite desta terça-feira, e deixou a disputa pelo prêmio do reality, que pode chegar a R$3 milhões. Ele recebeu 8,35% da média dos votos para ficar, seguido de Beatriz, com 28,44%, e Davi, com 63,21%.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre posicionamento. "Quando a gente fala sobre o BBB, sobre como jogar esse jogo, uma palavra que sempre surge e que todos vocês repetem é: posicionamento. A importância de se posicionar é de fato inquestionável. O problema é se você acha que está se posicionando, mas não está. Na verdade, está fazendo outra coisa. Ou até se apresentou para o jogo em determinada situação, mas em outra preferiu não se envolver. Posicionamento não é só na hora da treta, não é só na hora do programa ao vivo. Posicionamento pode ser a qualquer momento. Sobretudo quando o destino implora que você mostre o que você pensa, defenda suas ideias. A oportunidade passou na sua frente e você não viu. E não vai ter outra chance. Porque quem deixa o BBB 24 hoje é você, Pizane", disse o apresentador.

'Acabei passando por cima dos meus valores'

No palco do programa, o cantor foi questionado por Tadeu se, ao sair da casa, teria agido diferente em algumas situações. "Com certeza. Eu lembro de algumas conversas onde eu estava dentro de situações que não estava concordando, mas eu ficava naquela dubiedade de serem pessoas que eu gosto. Acabei passando por cima dos meus valores. (...) Como a gente sabe, é muito pouco tempo. Tinha que ser, desde sempre", afirmou o cantor.

"São problemas que eu já tinha lá fora, e sabia que ia ter problemas com isso aqui dentro. Só que aqui dentro não tinha espaço para ter esse erro, né? E, de certa forma, isso foi avaliado. E acredito que isso vai ser melhor para minha vida, para que eu possa melhorar como pessoa", concluiu.