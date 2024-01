Leidy Elin critica postura de Vanessa Lopes no 'BBB 24' - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2024 20:30 | Atualizado 16/01/2024 20:57

Rio - Leidy Elin revelou nesta terça-feira (16), que não está gostando das atitudes de Vanessa Lopes no programa. Durante conversa com Beatriz e Deniziane, a trancista desabafou sobre a postura da tiktoker e questionou como ela passou no teste psicológico da produção.

A participante confessou que está irritada com a influenciadora, já que durante a dinâmica do "Sincerão", Vanessa fazia algumas caras e bocas enquanto as pessoas falavam e revelou que a tiktoker disse que alguém teria sido desnecessário e arrogante."Desculpa, mas é outra que não está afim. Ela tem os probleminhas emocionais dela, mas não está afim. Se tivesse que sair hoje, estava ótimo, ela está nessa vibe", opinou."É porque ela não precisa, né? A cabeça dela deve estar doida, deve estar pirando", respondeu Deniziane. "Como ela conseguiu passar pela psicóloga para entrar aqui? Ela está com o emocional muito abalado. Às vezes, está me dando nos nervos", continuou Leidy."Tenha paciência com ela", disse Beatriz. E a trancista continuou: "Ela falando: 'Desnecessário, foi muito arrogante'. P*rra, deixa os outros falarem. Gente, não pode fazer nada. Por que entrou, c*ralho? Todo mundo sabe como é o BBB".Logo após, Leidy continuou o assunto com Marcus Vinicius. "Se alguém gritar com alguém, ela reclama. Isso aqui é Big Brother, ela nunca assistiu?", questionou.