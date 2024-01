Bárbara Evans detona atitude de Rodriguinho com Yasmin Brunet no BBB 24 - Reprodução

Publicado 16/01/2024 16:32

Rio - Bárbara Evans, 32 anos, gravou vídeos detonando a postura de Rodriguinho, 45, no BBB 24 com Yasmin Brunet, 35. O pagodeiro tem controlado a alimentação da modelo na casa com comentários desnecessários e até criado apelido para depreciá-la.

"O que falar de Rodriguinho? Não tem nada para falar, né? Porque não tem nada de bom pra falar. Aí agora, depois dele falar um monte de coisas da Yasmin, ele não pode ver a menina comendo um negócio que ele já fala 'tá compulsiva'. O que que ele tem a ver? Queria tentar entender, mas eu tento e não consigo", iniciou Bárbara nesta terça-feira (16).

"Que homem chato. Se eu fosse ela já dava logo uma patada nele. O corpo é teu? É você que está mastigando? Vai se olhar no espelho. Que loucura. Não me conformo com homem julgando mulher. Não desce", completou.

Yasmin Brunet desabafou durante o Raio-X do BBB 24 desta terça-feira (16), sobre como está sua relação com a comida dentro do confinamento.



"Eu tô completamente descompensada na alimentação, estou muito ansiosa e eu já tive questões alimentares. Estou depositando absolutamente tudo na comida. O que pensei que poderia ser assim, mas achei que não seria tão intenso como está sendo a questão da comida".



"É muito doido, quem tem questões alimentares, você se sente cheia e vazia ao mesmo tempo. E parece que o único momento que não como ou fico ansiosa é o momento que eu como, mas logo em seguida já vem de novo. Então isso está sendo bem complicado".



Críticas de Rodriguinho

A fiha de Luiza Brunet se revoltou com o pagodeiro o no BBB 24 na segunda-feira (15) e pediu para que o cantor pare de fazer críticas a sua alimentação no confinamento.

“Car*lho, me deixa em paz. Ficar falando da minha compulsão vai me gerar gatilhos”, disparou Yasmin. “Não vou falar mais nada, mas você vai ver. Se você chegar falando, não vem trazer pra mim não”, reclamou o artista.