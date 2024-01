Beatriz e Lucas Henrique conversam na sala do BBB 24 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 16/01/2024 16:03

Rio - Após apontar Beatriz como a "biscoiteira" da casa, no "Sincerão", Lucas Henrique pediu desculpas à sister durante uma conversa entre os dois na sala do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, nesta terça-feira. O carioca assumiu que teve uma interpretação 'equivocada' sobre ela.

"Tudo que você me falou para mim eu entendi que é o seu jeito. Eu tive uma interpretação equivocada sobre você. Acho que errei no jogo, fiz uma jogada errada e assumo as consequências disso. Sei que por conta disso posso ser seu alvo, posso ser mal visto lá fora e tudo bem, eu vou assumir essa consequência", explicou Lucas Henrique.

"Quero te pedir desculpa pela forma que eu posso ter te magoado pelo que eu falei. Fiquei muito mal de ter te chamado para fazer, porque eu nem sei se achava isso realmente de você", destacou.



Beatriz perdoou Lucas e comentou. "Fiquei muito magoada pelo seu voto, porque você não era minha prioridade. Eu realmente não esperava. Mas eu entendo também, porque você ganhou o Líder e é um direito seu de escolha quem você vai colocar no Paredão", opinou ela, que também pediu desculpas ao líder.



"Peço também desculpas, porque não foi só você que falou em relação ao show. E agora eu entendi, porque eu acredito que eu ia para o Paredão mesmo que você não me colocasse. Pela casa, eu acredito que eu ia ser o alvo dessa vez, por esse motivo do show", concluiu.