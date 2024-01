Rodriguinho no BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Rodriguinho no BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 16/01/2024 11:54

Rio - Rodriguinho conversou com Leidy Elin e Beatriz na noite de terça-feira (16). Na ocasião, ele afirmou que está em seu limite.

"Que loucura, né? Não sei se eu aguento, não. Eu já estou no meu limite", disse ele. Com o objetivo de tranquilizá-lo, Leidy Elin relembrou que só faz uma semana que o programa está no ar.

"Exatamente por isso", respondeu ele. "Mas acabou de começar, Rodrigo, o programa", acrescentou Beatriz.

"Eu vou ficar até onde der, nunca vou apertar um botão para sair, mas...", continuou o pagodeiro. "Estou aprendendo muita coisa. Lá fora eu fujo de discussão", concluiu.