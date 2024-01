Beatriz e Belo - Reprodução

Beatriz e BeloReprodução

Publicado 16/01/2024 08:49 | Atualizado 16/01/2024 09:00

Rio - Após serem citados por Beatriz na dinâmica do Sincerão, do "BBB 24", na noite desta segunda-feira, Ludmilla e Belo declararam seu apoio à sister. Tudo começou quando Lucas Henrique disse que Bia é "biscoiteira" por ficar na frente dos shows, impedindo outras pessoas de chegarem perto dos artistas.

"Adoro fazer o VT. Eu sou assim, tenho esse brilho e essa alegria. Não sou obrigada a me moldar e me fechar. É o Belo que vem? Vem, Belo. Derê Derê. É show da Ludmilla, ombrinho com a Ludmilla. Você está achando ruim, tem um botão na sala, lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai", disparou Beatriz, fazendo suas caras e bocas.

O cantor Belo, então, postou um vídeo de Beatriz em seu show. "Eu vou, Beatriz", disse o pagodeiro, respondendo a frase de Bia, que disse "vem, Belo". Já Ludmilla postou Stories assistindo ao "Sincerão" e escreveu: "Bia é um ícone, gente. Amei. Fica Bia".