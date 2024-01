Davi - Reprodução

Publicado 16/01/2024 07:54 | Atualizado 16/01/2024 07:56

Rio - O "BBB 24" não tem mais jogo da discórdia, mas ganhou um novo quadro: o "sincerão". Na nova dinâmica, o líder da semana e os emparedados devem a responder perguntas sobre o jogo. Por isso, apenas o líder, Lucas Henrique, e os brothers Beatriz, Davi e Lucas Pizane participaram da brincadeira. Em um determinado momento do jogo, os quatro tiveram que eleger a pessoa que não tem chances de ganhar o "BBB 24" e Pizane escolheu Davi. Os dois, então, começaram a discutir.

"Eu acredito que o 'BBB 24' é um jogo de posicionamento, porém existe o posicionamento e a forma de se posicionar. Esse é o objetivo final, mas talvez os meios não justifiquem os finais. A forma que você se posiciona infringe a linha do desrespeito", disparou Pizane sobre Davi.

"Comportamentos que você tem, como os que teve ontem, infringem essa linha dentro da convivência da casa. Você fala muito sobre ser homem. Você é homem de verdade quando bota uma mesa linda na Xepa, quando confraterniza, quando mostra sua essência, mas quando é desrespeitoso diretamente, incitando até agressões físicas e falas problemáticas, dessa forma é desrespeitoso", completou o brother.

Davi não deixou passar batido. "Primeiro lugar, meu posicionamento em relação ao que aconteceu ontem não te diz respeito a nada, porque não foi com você a situação. Se você tivesse se colocado no meu lugar e me ouvido, e tentado entender o que aconteceu, você entenderia. Acho que esse assunto que você está trazendo sobre meu posicionamento ontem da forma agressiva que tomei... eu não consegui controlar a emoção que estava sentindo naquele momento", disse o motorista de aplicativo.

"Tem situações que passam do limite. A gente suporta, mas tem coisas que ultrapassam. Tenho confiança no jogo, não sou aquela pessoa agressiva que você viu ontem", completou Davi.