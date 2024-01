Yasmin e o pai, Armando - Reprodução Internet

Publicado 15/01/2024 14:56 | Atualizado 15/01/2024 15:16

Rio - Depois que o pagodeiro Rodriguinho, Nizam e mais brothers do "BBB 24" criticarem Yasmin Brunet , o pai da modelo, Armando Fernandez, saiu em defesa da filha nas redes sociais nesta segunda-feira. Yasmin é fruto do relacionamento do empresário com a modelo Luiza Brunet.

"Não há necessidade de mostrar a beleza aos cegos, nem dizer verdades aos surdos .Apenas não minta para quem te escuta e não decepcione o olho que te vê .As palavras podem nos conquistar por um tempo , mas as atitudes podem nos ganhar ou perder para sempre", escreveu o pai da modelo no Instagram.

"Linda mesmo, as pessoas têm medo do belo, do vencedor, do forte", disse um seguidor. "Sua filha é uma deusa", concordou outra pessoa. "Ela foi esculpida sem nenhum defeito! Sou fã de anos dessa sereia!!!!", disse uma admiradora.

Quando estava no quarto do líder com Vinicius, Pizane e Nizam, Rodriguinho disse que Yasmin "está velha" e "já foi melhor". Recentemente, o pagodeiro voltou a ironizar a quantidade de comida que Yasmin come no confinamento.