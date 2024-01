Thalyta é a segunda eliminada do BBB 24 - Globo/João Cotta

Thalyta é a segunda eliminada do BBB 24Globo/João Cotta

Publicado 15/01/2024 11:05 | Atualizado 15/01/2024 12:29

Rio - Depois de ser eliminada do "BBB 24" em um paredão contra Davi e Juninho, neste domingo, Thalyta Alves, de 26 anos, tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta segunda-feira e falou sobre sua participação no reality show. A ex-sister contou que ainda não conseguiu assistir a tudo o que aconteceu na casa.

fotogaleria

"Ainda não consegui ver tudo, só vi partes, dormi pouco... Estava na xepa, agora vim aqui tomar esse café da manhã maravilhoso com você, Já comi vários pães de queijo", disse a mineira, que também falou sobre os motivos que levaram a sua eliminação.

"Eu acho que se eu tivesse me posicionado mais, eu teria continuado. Ninguém gosta de perder por pouco, eu não gostei. O jogo estava muito difícil pra mim, eu estava me sentindo deslocada, uma visita dentro da casa. Foi feita a vontade do povo e a vontade de Deus. Agora estou aqui".

Ana Maria Braga contou para a jovem advogada que, no confessionário, Juninho votou em Anny (Deniziane), mas na hora de puxar alguém no contragolpe, mudou seu voto para Thalyta. "Ele pipocou porque ela (Anny) foi a primeira líder, ela teve mais tempo de tela que a gente e a Anny é muito forte. Eu falei com ele que eu estava deslocada no jogo e ele usou isso contra mim. Saí pela fofoca. No dia da votação, ele veio me pedir desculpas de novo por ter gritado comigo. Mas ele usou isso (eu estar deslocada) contra mim, ou seja, ninguém mandou eu ser fofoqueira. Mas está certo, é o jogo dele. Eu não faria isso porque não é da minha índole, mas se é da dele... Os meus princípios valem mais e se os dele não valem, está tudo certo", disse Thalyta.

A apresentadora relembrou que Thalyta foi escolhida pelos próprios brothers para entrar na casa e questionou os motivos de ela não ter se enturmado mais. "Eu estava nervosa. É muito difícil. Eu estava tremendo, eu gaguejei...", disse Thalyta sobre sua apresentação durante a escolha dos participantes do puxadinho que entrariam no reality.

"O Nizam falou comigo que o meu nervosismo não podia me atrapalhar lá dentro. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que os meninos foram mais bem recebidos que as meninas. A gente ficou mais afastada. Por mais que eles (os brothers que entraram antes) tivessem me escolhido, eles já tinham prioridades lá dentro. Eu vi que eles prefeririam votar em nós (do puxadinho) do que em quem já estava lá. Um dia lá parecem cinco aqui fora, é tudo muito intenso", afirmou.

Thalyta também rebateu os comentários de que seria "planta". "Quando o povo fala que eu fui planta, eu acho que eu não pipoquei no primeiro paredão. Nós votamos na (Giovanna) Pitel pra salvar a Giovanna (Lima) na votação aberta. Eu não ia deixar de tentar salvar minha amiga pra ficar isentona... Depois eu fui tentando criar relações ali dentro, mas todo mundo já tinha prioridades, eu me senti muito... não excluída, mas eu era nova ali... Seis horas é muita coisa lá dentro", lamentou Thalyta, relembrando que os participantes do puxadinho entraram seis horas depois que os primeiros integrantes do "BBB 24".

"A gente (o puxadinho) era o voto confortável. Eu não consegui ser tão incisiva quanto eu deveria ter sido, eu me recolhi, acho que esse foi meu erro e por isso estou aqui", lamentou.

Ana Maria Braga falou sobre o "pacto" que Juninho sugeriu aos participantes do puxadinho, para que eles não votassem entre si e questionou Thalyta porque ela não quis participar. "Eu segui meu coração, segui minha intuição, talvez se eu tivesse combinado voto... Eu estava tentando me aproximar das pessoas que eu me identifiquei mais, por isso não quis votar nos meninos. O Nizam, o Pizane... a gente estava tendo uma troca legal. O Juninho era uma pessoa que eu não tinha motivo para votar, mas também não era minha prioridade. No puxadinho inteiro ele era o mais afastado de mim", explicou.

Thalyta garantiu que não tem nada contra Juninho. "Não tenho mágoa nenhuma, foi um impasse no jogo, jogadas diferentes, mas nada contra a pessoa do Juninho. Ele parece uma pessoa bem bacana", afirmou.

Agora que deixou a disputa, Thalyta torce para que um de seus amigos sejam os campeões do programa. "Eu gostaria muito que ganhasse Michel, Giovanna, Raquele, Marcus ou Isabelle. Mas acho que o prêmio deve ficar entre Isabelle e Beatriz. Ou com o Davi, porque ele está se saindo muito bem, ele é um menino sensacional e um jogador muito inteligente. Nós tivemos afinidade. Ali dentro, como eu estava com muita dificuldade, qualquer troca valia muito", disse.

Antes de entrar no "BBB", Thalyta tinha mil seguidores nas redes sociais e atualmente já está com mais de 69 mil. A jovem revelou que pretende continuar advogando, mas também quer aproveitar as oportunidades que surgirem.

"Eu ainda não consegui pensar, mas quero continuar advogando, sim. Quero ver as oportunidades que eu vou tirar dessa experiência. Eu tinha mil seguidores e agora estou com 69 mil. Então, vou correr atrás dos meus sonhos e ver no que vai dar. Mas eu quero continuar estudando, fazer pós-graduação, tudo isso", finalizou.