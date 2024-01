MC Bin Laden - Reprodução/Globo

MC Bin LadenReprodução/Globo

Publicado 15/01/2024 16:58

Rio - MC Bin Laden disse que três mulheres do "BBB 24" deram indícios de que estavam a fim de ficar com ele no reality show. A declaração foi feita em conversa com Fernanda.

"A gente percebe no olhar, no toque. Nós 'é' malandro, mano. Eu já percebi. Deixa eu afirmar, que eu vou te falando", começou.

Questionado por Fernanda sobre quais são essas "pretendentes", ele citou Isabelle, Giovanna e Leidy. Em seguida, justificou.

"Eu senti ela [Isabelle] muito, e aí, eu dei uma distanciada, mas é uma pessoa muito interessante. E ela abraça carinhosa. Ela percebeu que eu fiquei mais na minha e até falou: 'ah, eu me afastei porque você tava assim, tal e tal'... E ela me abraçava toda hora. Ela é tipo bem carinhosa, me elogiava. Era a primeira a me elogiar", explicou.

"Eu não sei se eu estou errado, mas outra também que eu achei foi a nutri... A Giovanna. Ela sempre foi carinhosa também, falou que viu minhas coisas antes de entrar na casa... Eu peguei algumas coisinhas no ar, quando a pessoa solta", acrescentou.

"Acho que a Leidy também veio com umas gracinhas. Mas, não sei se ela tava só brincando. Essas três teve mais de três ações comigo, aqui dentro", concluiu.