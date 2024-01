MC Daniel - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2024 11:43 | Atualizado 15/01/2024 12:07

Rio - MC Daniel revoltou parte do público do "BBB 24" após pedir a eliminação de Nizam , que falou mal do corpo de Yasmin Brunet, sua amiga, mas excluir Rodriguinho da situação.

Rodriguinho também teve a mesma atitude, mas apenas Nizam foi mencionado no pedido para que "seja colocado no paredão e saia com rejeição máxima".

Depois de internautas apontarem que o funkeiro teria "passado pano" para a atitude do pagodeiro ou que fez uma "defesa seletiva", MC Daniel explicou que Rodriguinho é pai de Gaab, seu amigo.

"Não confundam internet com vida real. Eu sei que o Rodriguinho errou, só que eu já fui na casa do cara, sou muito amigo do Gaab [filho de Rodriguinho]", disse nas redes sociais.

"O cara me recepcionou bem, me tratou bem. Isso é uma parada que eu posso falar pra ele aqui fora, que ele errou, que não foi uma atitude 'daora'. Só que, em hipótese alguma, vocês vão me ver forçando com que vocês acabem com ele ou tentando pisar na cabeça dele, ou fazendo castelo", continuou.

"Eu não vou fazer isso com o pai do meu amigo, em hipótese alguma. Por favor, não confundam a vontade de vocês com o que eu conheço, com o que é minha vida, com os meus princípios, meu ideal", concluiu o rapaz, que já foi apontado como affair de Yasmin Brunet.